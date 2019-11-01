Минжилкомхоз предлагает обсудить порядок строительства водозаборных сооружений

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство жилищно-коммунального хозяйства предлагает обсудить проект постановления Совета Министров "О строительстве водозаборных сооружений". Общественное обсуждение проходит на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Проектом документа предусмотрено, что если есть техническая возможность использовать существующие централизованные системы питьевого водоснабжения, юрлица и ИП могут строить водозаборные сооружения только при условии согласования предпроектной (предынвестиционной) документации с местным исполнительным и распорядительным органом. В разрешении может быть отказано, если затраты на строительство и эксплуатацию водозаборных сооружений превышают затраты на присоединение к централизованной системе и потребление воды из нее.

Предлагается дополнить единый перечень административных процедур, осуществляемых госорганами и иными организациями в отношении юрлиц и ИП, утвержденный постановлением Совета Министров от 17 февраля 2012 года №156. "Введение новой административной процедуры позволит аргументированно и наглядно, в полном объеме оценить экономические, технические, экологические последствия строительства водозаборных сооружений, воздействие на окружающую среду. Кроме того, местные исполнительные и распорядительные органы как собственники коммунальных централизованных систем питьевого водоснабжения будут получать полную информацию о строительстве таких сооружений", - отметили в Минжилкомхозе.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 1 по 11 ноября на адрес электронной почты ukx@mikx.gov.by.-0-