Миорский металлопрокатный завод начал поставку белой жести предприятиям

1 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Миорский металлопрокатный завод отгрузил почти 300 т белой жести Глубокскому молочно-консервному комбинату, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор ООО "ММПЗ-групп" Петр Шимукович.

Миорский металлопрокатный завод начал поставлять свою продукцию на белорусский рынок, и первым крупным покупателем стал Глубокский молочно-консервный комбинат. Один из ведущих производителей молочной продукции, в том числе сгущенки, которая имеет большой спрос как на отечественном рынке, так и на зарубежном, приобретает в Миорах белую жесть. Ее на предприятии используют для производства консервных банок. "Глубокскому МКК уже отгрузили более 275 т белой жести. Продукция под брендом Miory Steel ориентирована преимущественно на экспорт. Главное направление поставок - это страны Европейского союза. Туда экспортируем холоднокатаный металл. Этот вид продукции и белую жесть отправляем также на российский рынок. Работаем по заказам предприятий. Суммарно за все время производства отгрузили более 250 вагонов продукции", - рассказал Петр Шимукович.

Он также добавил, что годовая производственная мощность ММПЗ составляет 150 тыс. т белой жести и до 50 тыс. т товарного холоднокатаного проката. Белая жесть выпускается в рулонах и листах. Она используется в производстве различных видов жестяных банок для консервирования продуктов, крышек для банок, пробок для стеклянных бутылок, аэрозольных баллонов, тары для лакокрасочных материалов и других изделий. Это экологически безопасный, прочный и надежным материал, обеспечивающий высокую степень защиты от проникновения бактерий, влаги, света и запаха.-0-