Митянский рассказал о механизме формирования кадрового состава ЕЭК

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня заместитель министра экономики Сергей Митянский выступил в Палате представителей Национального собрания по вопросу принятия проекта закона "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части уточнения механизма формирования кадрового состава Евразийской экономической комиссии", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Документ подготовлен для выполнения внутригосударственных процедур выражения согласия Беларуси на обязательность для нее протокола, с целью его последующего вступления в силу. Он был подписан в Москве 5 августа 2021 года.

"Разрабатывая данный документ, страны-участницы решали две задачи. Во-первых, создать дополнительную мотивацию для должностных лиц и сотрудников комиссии. А во-вторых, обеспечить преемственность и дух командной работы в ЕЭК. Исходя из этого, принято решение использовать в качестве стимула соответствующие изменения условий трудовых договоров и контрактов", - отметил Сергей Митянский.

По словам заместителя министра, документом корректируется продолжительность трудовых отношений: с должностными лицами ЕЭК - с 4 лет до момента завершения работы действующего состава коллегии, с другими сотрудниками - с бессрочной на 5-летнюю. Для эффективного внедрения этих норм с учетом необходимости обеспечить преемственность в работе комиссии протоколом установлены соответствующие переходные положения.-0-