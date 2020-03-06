Мясникович Мишустину: в ЕАЭС есть недосказанность и разрыв между политическими решениями и практикой

6 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе есть определенная недосказанность и разрыв между принимаемыми на высшем уровне политическими решениями и практическими делами. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович сегодня в Москве на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я хотел бы отметить, что есть достаточно много узловых моментов, которые требуют разрешения, чтобы действительно интеграция углублялась. Потому что есть определенный, на мой взгляд, разрыв между высоким уровнем политических решений, которые приняты главами государств и правительств по интеграции, и практическими делами", - сказал Михаил Мясникович.

Он отметил, что этот разрыв ЕЭК пытается устранить с помощью инструментов механизмов, заложенных в проект стратегических направлений дальнейшего развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года. "Ценность этого документа, на мой взгляд, в первую очередь заключается в том, что там, как правило, заложены нормы прямого действия, - пояснил председатель Коллегии ЕЭК. - То есть меньше декларативности, меньше очередных пафосных, так сказать, заявлений, а непосредственно предлагается даже в самих названиях того или иного мероприятия направленность дальнейших действий. Мы сейчас погружены в то, чтобы 10 апреля на Межправсовете доложить главам правительств о готовности (документа. - Прим. БЕЛТА)".

Михаил Мясникович сообщил, что остаются определенные несогласованные позиции по проекту стратегии. "Предварительно мы их рассмотрим уже в окончательном варианте 16 марта на Совете ЕЭК, а затем доложим главам правительств", - сказал он.

Председатель Коллегии ЕЭК также сообщил, что после рассмотрения премьер-министрами стран ЕАЭС проект стратегии будет вынесен на рассмотрение глав государств на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 19 мая в Минске.-0-