Мясникович: необходимо выстраивать новую многополярную модель мировой экономики

28 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Поиск новых источников экономического роста и актуализация стратегических приоритетов требуют выстраивания новой многополярной модели мировой экономики. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович в видеообращении к участникам субрегионального диалога 77-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), которая состоялась сегодня в Бангкоке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Михаил Мясникович отметил: государства ЕАЭС определили активизацию диалога между союзом и третьими странами, интеграционными объединениями и международными организациями в качестве одной из приоритетных задач развития евразийской экономической интеграции на период до 2025 года. "Полагаю, что дальнейшему конструированию обновленной международной архитектуры взаимовыгодной кооперации будет способствовать реализация идеи Большого евразийского партнерства, одним из столпов которого является Евразийский экономический союз", - подчеркнул он.

По словам председателя Коллегии ЕЭК, пандемия вызвала беспрецедентные по масштабу негативные эффекты, усложнила решение других проблем. Для минимизации коронакризиса правительства государств союза, руководящие и исполнительные органы ЕАЭС оперативно приняли радикальные скоординированные меры. Это ограничило скорость распространения вируса. Огромное значение имела своевременная разработка Россией высокоэффективных вакцин против коронавируса, организация их поставок и локализация производств в странах ЕАЭС, что может служить позитивным примером интеграционного сотрудничества в интересах миллионов людей.

Согласно предварительным статистическим данным, в 2020 году ВВП Евразийского экономического союза сократился на 2,9%, что менее существенно, чем снижение глобального ВВП. Прогнозы ЕЭК свидетельствуют: в 2021 году по мере восстановления спроса в ЕАЭС ожидается экономический рост на уровне 3,3%.

По мнению Михаила Мясниковича, для преодоления глобальных вызовов требуется выработка четких шагов и согласованные действия как на национальном, так и на международном уровне. "Расширение форматов взаимодействия и запуск новых диалоговых платформ, в том числе под эгидой ООН, являются важными инструментами для определения новых источников экономического роста и обеспечения устойчивого развития", - сказал он.-0-