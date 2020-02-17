Мясникович обсудил с вице-премьером России совершенствование работы ЕЭК

17 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович сегодня обсудил с заместителем председателя правительства России членом Совета ЕЭК Алексеем Оверчуком совершенствование работы ЕЭК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

"Стороны обсудили работу над проектом стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, в том числе оставшиеся у государств разногласия, - отметили в пресс-службе. - Михаил Мясникович подчеркнул, что благодаря активному включению в процесс членов Совета ЕЭК работа стала более интенсивной, и выразил надежду на утверждение документа Высшим Евразийским экономическим советом в мае 2020 года".

"Михаил Мясникович и Алексей Оверчук согласовали предварительные подходы к совершенствованию работы Евразийской экономической комиссии, отметив, в частности, необходимость практических действий по подъему национальных экономик и повышению благосостояния граждан", - добавили в пресс-службе.-0-