Мясникович призвал страны ЕАЭС к созданию совместных компаний и проектному финансированию

2 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. У Евразийского экономического союза есть проекты, проработанные Евразийской экономической комиссией со странами ЕАЭС. Эти проекты могут составить базу, интеграционное ядро реального сектора экономики и могут быть более конкурентоспособны на внутреннем и внешнем рынках. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович сегодня в Москве на втором Евразийском конгрессе, организованном Евразийским банком развития, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

По словам главы Коллегии ЕЭК, нормативно-правовая база и политическая воля, которую демонстрируют главы государств ЕАЭС, являются преимуществами, их надо использовать для реализации этих проектов. Вместе с тем он указал на узкое место - это источники финансирования. "Если будем говорить только о коммерческом кредитовании этих проектов, это, безусловно, не даст нового качества интеграции, - сказал Михаил Мясникович. - Поэтому надо переходить к проектному финансированию, чтобы заменять контрактные отношения долгосрочными обязательствами. Необходимо создавать совместные компании, которые могут быть достаточно успешными на внутренних и внешних рынках. Для этого надо мобилизовать все ресурсы".

Говоря об инфраструктурных проектах, Михаил Мясникович отметил проект "Китай - Европа, Европа - Китай", а также работу китайских и казахстанских партнеров, которые сделали очень много, чтобы их участки активно работали - это 8,5 тыс. км, общий объем инвестиций - $60 млрд. "Это непросто реализовать, тем более что надо это делать быстро и эффективно. Я обращаю внимание на это, потому что целый ряд центральноазиатских государств прорабатывает и другие трассы, которые не проходят через наши государства или проходят частично", - указал он.

Михаил Мясникович также рассказал, что уже проработаны шесть транспортных коридоров, которые утверждены Советом ЕЭК. По предложению России принято решение об их цифровизации. "Это, безусловно, будет способствовать тому, чтобы грузы двигались достаточно активно и бесшовно, были задействованы логистические центры наших стран: 58 таких центров будут располагаться в Беларуси, 24 мощных современных логистических центра вводит в эксплуатацию в 2022 году Казахстан. Эти центры будут своего рода хабами", - резюмировал Михаил Мясникович.

Участники панельной сессии конгресса обсудили наиболее приоритетные проекты и факторы, сдерживающие развитие интеграции. Они отметили необходимость поддерживать темпы раскрытия потенциала интеграции и координировать действия в ответ на острые глобальные вызовы, развивать производственно-технологическую кооперацию и интеграцию на уровне бизнеса: формировать новые цепочки добавленной стоимости, наращивать объемы взаимной торговли и инвестиций. Среди обозначенных приоритетов - реализация масштабных инфраструктурных проектов с интеграционным эффектом в транспорте и логистике, водно-энергетическом комплексе, развитие сети продовольственных хабов и цифровой инфраструктуры, цифровизация экономик стран ЕАЭС и максимальное устранение барьеров и ограничений для усиления интеграционного взаимодействия.

В панельной сессии приняли участие премьер-министр России Михаил Мишустин, вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, вице-премьер Армении Мгер Григорян, первый заместитель премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов, первый заместитель главы Кабинета министров Кыргызстана Арзыбек Кожошев, заместитель премьер-министра Узбекистана Джамшид Кучкаров, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Модератором сессии выступил председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов.-0-