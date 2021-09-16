Мясникович заявил о готовности ЕАЭС развивать отношения с Таджикистаном во всех форматах

16 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович заявил о готовности Евразийского экономического союза развивать отношения с Таджикистаном во всех форматах. Об этом он сказал сегодня в Душанбе на встрече с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

По мнению Михаила Мясниковича, торгово-экономическое сотрудничество стран ЕАЭС и Таджикистана активно развивается и имеет большой потенциал. В первом полугодии 2021 года взаимный товарооборот составил $1,15 млрд, продемонстрировав рост на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. "ЕАЭС готов развивать сотрудничество с Таджикистаном, используя весь арсенал имеющихся у союза форматов взаимодействия. Уверен, что результатом такой работы станет наращивание объема поставок продукции в страны ЕАЭС и укрепление экономики Таджикистана в целом", - заявил председатель Коллегии ЕЭК.

Михаил Мясникович подчеркнул, что ЕЭК готова оказать правительству Таджикистана необходимую информационную и аналитическую поддержку.

На встрече стороны также обсудили актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес. Михаил Мясникович отметил масштабность и исключительную важность для всего евразийского пространства проводимых в эти дни в Таджикистане мероприятий по линии ШОС и ОДКБ.

В ЕАЭС входят Беларусь, Россия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.-0-