ММЗ во время межправкомиссии в Узбекистане планирует подписать контракты более чем на $4 млн

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 4 марта 2021
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:07 Студенты БГУ стали призерами международной олимпиады по иностранным языкам Общество
14:04 Ученые расшифровали древнейшее руководство по мумификации Калейдоскоп
13:59 Меры по поддержке материнства и детства будут расширяться - Караник Общество
13:55 Авиакомпания Lufthansa понесла рекордные потери на фоне пандемии В мире
13:54 Беларусь и Узбекистан прорабатывают отмену разрешительной системы на все виды автоперевозок Экономика
13:50 БГУ поднялся на 100 мест в рейтинге QS по физике и астрономии Общество
13:39 ММЗ во время межправкомиссии в Узбекистане планирует подписать контракты более чем на $4 млн Экономика
13:31 Доллар на торгах 4 марта подорожал, евро и российский рубль подешевели Экономика
13:30 В литовском пункте пропуска "Мядининкай" возобновлено оформление Общество
13:27 Facebook снимает запрет на политическую рекламу Технологии
13:20 Завершено расследование мошенничества в сфере автострахования в Минске Происшествия
13:19 Вакцинация против гриппа снижает риск смерти у пациентов с COVID-19 на 23% - эксперт В мире
13:09 В Национальном аэропорту Минск рассказали, в какое время 6-8 марта можно сдать тесты на COVID-19 Общество
13:04 Обновленное здание республиканской ГАИ открыли в Минске Регионы
12:43 Учащаяся полоцкой гимназии и студент БГУ стали призерами международного конкурса эссе Регионы
12:38 Носкевич прокомментировал расследование дел Тихановского и координационного совета Общество
12:36 Определены лаборатории для ПЦР-тестов с включением результатов в систему "Путешествую без COVID-19" Общество
12:35 Первый электродом введут в Минске в II квартале Регионы
12:33 Крупную модернизацию начал стеклозавод в Елизово Регионы
12:31 Историки БГУ подготовили фильм об известных деятелях университета Общество
12:30 В Минске в 2021 году будут введены в эксплуатацию 53 жилых дома Регионы
12:20 Евросоюз начал экспертизу вакцины "Спутник V" В мире
12:09 В литовском пункте пропуска "Мядининкай" остановлено оформление Общество
12:09 Своевременная модернизация предприятий дает дополнительные соцгарантии для сотрудников - Мартынюк Регионы
12:04 План по жилищному строительству в этом году может быть перевыполнен - Авраменко Экономика
11:59 Криминогенная обстановка находится под полным контролем правоохранителей - Кубраков Общество
11:57 Андрейченко проведет 5 марта личный прием граждан Регионы
11:56 Кратковременные осадки и гололедица ожидаются в Беларуси 5 марта Общество
11:49 Снег и до -12°С ожидаются в Беларуси в выходные Общество
11:42 Изменения в Трудовой кодекс, рост зарплат, партнерство с нанимателями - Минтруда о планах на год Общество
Все новости
Все новости
Экономика
04 марта 2021, 13:39

ММЗ во время межправкомиссии в Узбекистане планирует подписать контракты более чем на $4 млн

Фото из архива
Фото из архива

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация под руководством заместителя премьер-министра Александра Субботина участвует в заседании совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Беларусью и Узбекистаном. В составе делегации с визитом в Ташкенте находится и генеральный директор Минского моторного завода Александр Рогожник, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ММЗ.

В Ташкент также отправились руководители промышленных предприятий БЕЛАЗ, МАЗ, "Амкодор", ММЗ, МТЗ, "Гомсельмаш", "Бобруйскагромаш", "Могилевлифтмаш" во главе с министром промышленности Петром Пархомчиком.

Белорусская торгово-промышленная палата организует заседание Белорусско-узбекского делового совета и двусторонние деловые переговоры с потенциальными партнерами. Будет рассмотрено расширение торгово-экономического сотрудничества. Как отметили в пресс-службе, Минский моторный завод ожидает подписания контрактов на сумму более $4 млн.

По данным на февраль, товаропроводящая сеть ММЗ в Ташкенте представлена компаниями BURAN-SAVDO, SIGMA INDUSTRIAL MARKETING, FUTURE GENERATION MARKETING. За 2019-2020 годы ММЗ продал на первичный и вторичный рынки Узбекистана более 1 тыс. двигателей.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощностей от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесоуборочную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий в Беларуси, странах СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 40 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-

Беларусь и Узбекистан прорабатывают отмену разрешительной системы на все виды автоперевозок

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь промышленность сотрудничество Узбекистан
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Беларусь и Узбекистан прорабатывают отмену разрешительной системы на все виды автоперевозок
Фото из архива Доллар на торгах 4 марта подорожал, евро и российский рубль подешевели
Фото из архива План по жилищному строительству в этом году может быть перевыполнен - Авраменко
Фото БУТБ На БУТБ аккредитовалась 5-тысячная компания-нерезидент
Фото из архиав Беларусь ограничила ввоз птицы из региона Германии из-за птичьего гриппа
Фото из архива Среди продуктов питания в ЕАЭС за год больше всего подорожали сахар, картофель и подсолнечное масло
Главное
Во время церемонии вручения наград "Нация может развиваться только на позитивных идеях" - Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны
Кубраков: белорусская милиция готова к любым вызовам и угрозам
Изменения в Трудовой кодекс, рост зарплат, партнерство с нанимателями - Минтруда о планах на год
План по жилищному строительству в этом году может быть перевыполнен - Авраменко
Топ-новости
"Благодарю за честную, безупречную службу" - Лукашенко поздравил сотрудников МВД с Днем милиции
РЕПОРТАЖ: Один день с участковым инспектором
ММЗ во время межправкомиссии в Узбекистане планирует подписать контракты более чем на $4 млн
Меры по поддержке материнства и детства будут расширяться - Караник
Андрейченко проведет 5 марта личный прием граждан
Определены лаборатории для ПЦР-тестов с включением результатов в систему "Путешествую без COVID-19"
Своевременная модернизация предприятий дает дополнительные соцгарантии для сотрудников - Мартынюк
МТС запустил собственный дата-центр
Снег и до -12°С ожидаются в Беларуси в выходные
Носкевич прокомментировал расследование дел Тихановского и координационного совета
В Национальном аэропорту Минск рассказали, в какое время 6-8 марта можно сдать тесты на COVID-19
Мингорисполком и облисполкомы проведут 6 марта прямые телефонные линии
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1311 пациентов с COVID-19, выписаны 1316
"Белпочта" досрочно выплатит пенсии в преддверии 8 марта
Доллар на торгах 4 марта подорожал, евро и российский рубль подешевели
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.