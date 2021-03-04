ММЗ во время межправкомиссии в Узбекистане планирует подписать контракты более чем на $4 млн

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация под руководством заместителя премьер-министра Александра Субботина участвует в заседании совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Беларусью и Узбекистаном. В составе делегации с визитом в Ташкенте находится и генеральный директор Минского моторного завода Александр Рогожник, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ММЗ.

В Ташкент также отправились руководители промышленных предприятий БЕЛАЗ, МАЗ, "Амкодор", ММЗ, МТЗ, "Гомсельмаш", "Бобруйскагромаш", "Могилевлифтмаш" во главе с министром промышленности Петром Пархомчиком.

Белорусская торгово-промышленная палата организует заседание Белорусско-узбекского делового совета и двусторонние деловые переговоры с потенциальными партнерами. Будет рассмотрено расширение торгово-экономического сотрудничества. Как отметили в пресс-службе, Минский моторный завод ожидает подписания контрактов на сумму более $4 млн.

По данным на февраль, товаропроводящая сеть ММЗ в Ташкенте представлена компаниями BURAN-SAVDO, SIGMA INDUSTRIAL MARKETING, FUTURE GENERATION MARKETING. За 2019-2020 годы ММЗ продал на первичный и вторичный рынки Узбекистана более 1 тыс. двигателей.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощностей от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесоуборочную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий в Беларуси, странах СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 40 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-

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