МНС исправит у некоторых плательщиков суммы налога в ЕРИП за сдачу жилья в аренду

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам исправит у некоторых плательщиков суммы налога в ЕРИП за сдачу жилья в аренду, сообщили БЕЛТА в МНС.

"Уважаемые физические лица - плательщики подоходного налога в фиксированных суммах! По техническим причинам в ЕРИП в отношении отдельных физлиц - плательщиков подоходного налога, сдающих внаем жилые и нежилые помещения, выгружены неверные суммы начисленного налога. В настоящее время министерство проводит мероприятия по исправлению ошибочно выгруженных сумм начисленных налогов, которые планируется завершить к 28 декабря", - рассказали в ведомстве.

МНС приносит извинения за причиненные неудобства.-0-