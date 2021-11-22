МНС: на I полугодие 2022 года запланирована 171 выборочная проверка

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налоговыми органами завершен процесс формирования плана выборочных проверок, который осуществляется в соответствии с постановлением Совета Министров от 22 января 2018 года №43 "О методике формирования системы оценки степени риска", сообщили БЕЛТА в МНС.

"Данная методика позволила значительно снизить проверочную нагрузку. В частности, на полугодие в 2010 году планировалось более 10 тыс. проверок, в 2014 году - чуть более 6 тыс., в 2017 году - 2760, на первое полугодие 2022 года запланирована 171 выборочная проверка. Это 0,04% от количества состоящих на учете плательщиков", - рассказали в министерстве.

МНС разработаны критерии балльной оценки степени риска по сегментам плательщиков в зависимости от применяемых режимов налогообложения в разрезе организаций и ИП, которые путем обработки порядка терабайта различной информации в автоматическом режиме позволяют выявить субъектов с высоким риском нарушения законодательства исходя из закрепленного принципа добросовестности плательщика по исполнению налогового обязательства.

При формировании планов выборочных проверок в отношении плательщиков, отнесенных к группе с высокой степенью риска, дополнительно оценивается вся имеющаяся информация, в том числе поступающая от бизнес-союзов и общественных объединений. В частности, Республиканским союзом промышленников и предпринимателей неоднократно при направлении обращения в адрес Министерства по налогам и сборам отмечалось, что союз представляет интересы добросовестных плательщиков. Однако в ходе планирования проверок оказалось, что 29 субъектов хозяйствования - членов Республиканского союза промышленников и предпринимателей - с высоким риском нарушений законодательства. Из них в первом полугодии 2022 года будут проверены: ООО "Ойл Мотор", ООО "Автоспейс", УП "Милонда", ЧП "Дом плитки", ООО "Классик Хаус", ООО "Л-авто", СООО "Лумбер", ООО "Птицефабрика "Западная", ЗАО "АлТехЭкспорт", ООО "Пожснаб", ОДО "Онега".

"Современные информационные системы позволили исключить субъективный подход при определении плательщиков, в отношении которых требуется проведение контрольных мероприятий. При этом добросовестные плательщики не отвлекаются от осуществления предпринимательской деятельности", - добавили в МНС.-0-