МНС намерено перевести почти все процессы налогового администрирования в автоматизированный режим

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налоговые органы намерены перевести почти все процессы налогового администрирования в автоматизированный режим. Об этом сообщила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" в пресс-центре БЕЛТА на тему "Новый проект Налогового кодекса: каких изменений ждать белорусам".

"Глава государства поставил перед налоговыми органами задачу по цифровизации налогового администрирования, и мы работаем в этом направлении очень активно. Мы стараемся наших плательщиков, в первую очередь субъекты хозяйствования, перевести на бесконтактное обслуживание. Сегодня уже имеем неплохой результат: порядка 85% субъектов хозяйствования работают с нами в электронном режиме, через свои личные кабинеты. Наблюдаем определенный прогресс и по привлечению граждан к электронному взаимодействию. И мы двигаемся дальше для того, чтобы практически все процессы налогового администрирования перевести в автоматизированный режим", - сказала Элла Селицкая. По ее словам, в планах, в частности, включить транспортный налог в единое автоматизированное налоговое извещение, а также создать единую цифровую платформу для самозанятых, которые будут уплачивать налог на профессиональный доход.

Одна из задач - автоматизация налога при упрощенной системе налогообложения. "К 2023 году мы планируем создать сервис, который будет автоматически считать налог для микроорганизаций. Плательщики будут видеть информацию в своем личном кабинете, перепроверят ее и либо согласятся с тем, как исчислен налог, либо уточнят какие-то моменты. Словом, достаточно будет провести сверку с налоговыми органами и уплатить этот налог. Считаю, что простота и доступность этого режима налогообложения послужит хорошим основанием для того, чтобы микробизнес у нас развивался и сопровождающее его администрирование было необременительным", - отметила замминистра.

Элла Селицкая рассказала и о других нововведениях. "Мы планируем со следующего года ввести декларацию для налоговых агентов по подоходному налогу. Сегодня нам налоговые агенты предоставляют информацию о численности работников, о фонде оплаты труда, о зарплате работников, но в качестве справочных данных. А правоприменительная практика показывает, что не всегда все субъекты хозяйствования своевременно и в полном объеме перечисляют сумму подоходного налога в бюджет. Потому мы видим это как отдельную налоговую декларацию, где будет четко прописываться сумма непосредственно исчисленного подоходного налога, удержанного и перечисленного в бюджет. Если в бюджет перечисляется не в полном объеме подоходный налог, то на основании этой налоговой декларации мы сможем оперативно взыскать недостающую сумму. Это будет оперативно, позволит не начислять пени налоговому агенту за большой период времени по результатам проверки", - подчеркнула она.-0-

Фото Максима Гучека