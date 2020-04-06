МНС напоминает о возможности дистанционного взаимодействия с налоговыми

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам напоминает о возможности дистанционного взаимодействия с налоговыми органами, сообщили БЕЛТА в пресс-центре МНС.

Налоговые декларации и другие документы можно представить в налоговый орган, не выходя из дома, через сайт МНС, а также с использованием программного продукта АРМ "Плательщик".

Бумажные документы можно оставлять у администратора центра обслуживания плательщиков (при наличии такого в инспекции), в ящике для корреспонденции при входе в инспекцию, а также направить по почте. В МНС обратили внимание, что наличие контактного номера телефона на такой корреспонденции для дистанционного решения возможных вопросов обязательно.

Удаленно решить другие вопросы, связанные с налогообложением, также можно онлайн на сайте МНС в разделе "Электронные сервисы".

Кроме того, получить разъяснения можно по бесплатному номеру контакт-центра налоговых органов 189 (стационарная сеть) или (017) 229 79 79.-0-