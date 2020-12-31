МНС пояснило изменения по НДС на лекарства и продтовары с 1 января

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок взимания НДС на некоторые товары меняется в Беларуси с 1 января 2021 года, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Министерства по налогам и сборам.

На отдельные продовольственные товары и товары для детей устанавливается ставка НДС в размере 20% вместо ранее применявшейся ставки 10%. На лекарственные средства, отдельные медицинские изделия устанавливается ставка НДС в размере 10%. Раньше эти товары освобождались от налога на добавленную стоимость.

Применение ставки НДС в размере 10% будет зависеть от регистрации лекарственных средств, медицинских изделий в соответствующих государственных реестрах (включая регистрацию в ЕАЭС по правилам союза).

Новый порядок исчисления применяется в отношении товаров, отгруженных с 1 января 2021 года.

Цены на остатки товаров нужно привести в соответствие с законодательством не позднее 1 февраля в части включения в них НДС в необходимой сумме.-0-