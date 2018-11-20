20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект обновленного указа о налоговом консультировании проходит согласование в госорганах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.
Ранее проект новой редакции указа от 19 сентября 2017 года №338 о налоговом консультировании был размещен для обсуждения на сайте МНС.
"В доработанном проекте указа учтены предложения, которые поступили во время обсуждения. Сейчас проект направлен на согласование в заинтересованные государственные органы", - отметили в министерстве.
В МНС ранее поясняли, что принятие указа позволит снять общественную напряженность в среде "вольных" бухгалтеров и одновременно расширить перечень лиц, имеющих возможность претендовать на получение статуса налогового консультанта. Кроме того, указ обеспечит поддержку институту налогового консультирования - через создание равных условий ведения бизнеса для налоговых консультантов и других субъектов хозяйствования, оказывающих аналогичные услуги.
Предлагалось исключить норму, предусматривающую наличие переходного периода до 31 декабря 2018 года, по окончании которого налоговое консультирование без соблюдения положений указа №338 не разрешалось. Одновременно перечень услуг, которые вправе оказывать коммерческие организации и ИП без соблюдения требований указа №338, хотят дополнить услугами по ведению налогового учета и составлению налоговых деклараций, представлению интересов в налоговых органах.
В соответствии с проектом указа до 31 декабря 2029 года к квалификационному экзамену у физлиц, которые хотят получить квалификационный аттестат налогового консультанта, предлагалось допускать лиц со средним специальным образованием, которые имеют право работать бухгалтерами, и стажем работы по специальности не менее 3 лет.
Наряду с исключением ограничительных норм указа №338 хотят предусмотреть стимулирующие нормы для налоговых консультантов, а также Палаты налоговых консультантов.
Проектом указа планировалось, что пункт об отмене ограничительно периода вступает в силу с 1 января 2019 года, а остальные положения - через три месяца после его опубликования.-0-
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