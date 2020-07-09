МНС прокомментировало целесообразность прогрессивной шкалы подоходного налога

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение прогрессивной шкалы ставок по подоходному налогу является дискуссионным вопросом, нужно провести глубокий анализ, прежде чем принимать решение. Такое мнение высказала заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Введение прогрессивной шкалы ставок - это дискуссионный вопрос. Прежде чем принять такое решение, необходимо взвесить все плюсы и минусы, понять, каким будет экономический эффект от введения такой шкалы ставок", - отметила Светлана Шевченко.

Замминистра напомнила, что ранее в Беларуси уже применялась прогрессивная шкала ставок. Размер подоходного налога был от 9% до 30%, наибольшее количество граждан уплачивали подоходный налог по ставке 15%. Прогрессивная шкала ставок предусматривает учет совокупного годового дохода. Это значит, что гражданину нужно вести учет всех доходов, обращаться за справками. "То есть организация должна нести определенные затраты по выдаче этих справок и по ведению учета доходов граждан. Мы понимаем, что это рост затрат в администрировании налогов как со стороны организации, так и со стороны гражданина. Правильно ли это?" - задалась вопросом она.

Светлана Шевченко обратила внимание, что после перехода на плоскую шкалу в первый же год МНС отмечало увеличение поступлений подоходного налога в бюджет. "При прогрессивной шкале ставок поступления подоходного налога в бюджет составляли порядка 11%. На сегодня подоходный налог составляет 25%, это второй доходный источник бюджета после налога на добавленную стоимость. То есть уход от этой шкалы позволил вывести доходы из тени", - пояснила замминистра.

По ее словам, переход на прогрессивную шкалу ставок повлечет затраты организаций прежде всего на доработку программного обеспечения, при помощи которого сегодня рассчитывают зарплату. Затраты на доработку ПО будут и у налоговых органов.

"Если необходимость введения прогрессивной шкалы ставок возникнет, этот вопрос нужно обсуждать со всеми заинтересованными, прежде всего с Министерством финансов как органом, занимающимся налоговой политикой. Но в обязательном порядке нужно провести глубокий анализ и принять такое решение только в случае, если оно целесообразно и не повлечет дополнительных затрат и нагрузки, а действительно даст хороший экономический эффект", - резюмировала Светлана Шевченко.-0-

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