МНС просит своевременно уплатить имущественные налоги

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь напоминает, что срок уплаты налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, за 2020 год - 16 ноября 2020 года, и просит своевременно их уплатить, сообщили БЕЛТА в МНС.

Уплатить налоги и арендную плату можно безналичным способом (в том числе через платежную систему ЕРИП) либо наличными через банк, налоговый орган, поселковый, сельский исполнительный и распорядительный орган либо оператора почтовой связи.

При наличии вопросов по исчислению налога на недвижимость и земельного налога можно обратиться в инспекцию Министерства по налогам и сборам за разъяснениями.-0-