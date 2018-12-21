МНС рассказало об изменениях в правилах трансфертного ценообразования

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая во время онлайн-конференции в пресс-центре БЕЛТА рассказала об изменениях в правилах трансфертного ценообразования, предусмотренных обновленным Налоговым кодексом.

"Мы предприняли ряд мер, чтобы усовершенствовать механизм и несколько снять то излишнее бремя, которое ложилось на наших плательщиков в части круга плательщиков. Будем осуществлять контроль за трансфертными ценами только лишь между субъектами, которые являются взаимозависимыми лицами. Это значит, что одно предприятие, например, может управлять другим посредством владения большей частью в уставном фонде либо акциями этого предприятия", - сказала замминистра.

Кроме того, повышены критерии по сделкам, которые также подлежат контролю. К примеру, сегодня, если крупный плательщик совершает сделку на сумму Br1 млн, то такая сделка подлежит контролю. В рамках новой редакции Налогового кодекса этот критерий увеличивается до Br2 млн. Если говорить о другой категории плательщиков, то там критерий по сделкам с Br100 тыс. увеличивается до Br400 тыс.

"Круг лиц по сделкам с недвижимым имуществом также сужается. И здесь контролю будут подлежать сделки между взаимозависимыми лицами, а также если сделка реализована белорусскому плательщику, у которого имеются льготы по налогу на прибыль, по налогу при упрощенной системе налогообложения", - добавила Элла Селицкая.

Отвечая на вопрос об отмене допустимого отклонения на 20% от рыночного диапазона цен, заместитель министра отметила, что от этой практики действительно отошли. "Мы, как и другие страны, на основе международного опыта взяли за основу такой подход, что цена сделки должна находиться в диапазоне цен между максимальной и минимальной. Сам собственник имущества, когда реализует товары, работы и услуги, определяет для себя этот диапазон", - заметила она. При этом Элла Селицкая отметила, что наши условия более лояльные, чем в других странах, изменять диапазон планируется без колебаний и постепенно.

По ее словам, с учетом имеющихся инструментов будет наработана практика, чтобы субъекты хозяйствования могли научиться определять этот диапазон. И МНС в этом поможет. "Чтобы уйти от негативных моментов, мы предусмотрели дополнительный метод, который называется "Соглашение между плательщиком и налоговым органом по определению цены". Если плательщик чувствует, что у него не получится, то он вправе будет обратиться непосредственно в налоговый орган за заключением соглашения, и мы вместе с ним определим метод, по которому будет определена цена", - рассказала заместитель министра.

Такое соглашение по сделке будет действовать в течение трех лет, и его можно будет продлить еще на два года. "Пока будет действовать соглашение с налоговым органом, плательщик контролироваться по этой сделке не будет. Он получает гарантию, что может спокойно исчислять налог на прибыль, не боясь того, что завтра придет налоговый орган и начнет говорить о неправильном определении цены, соответственно, неправильном определении прибыли и занижении налога на прибыль", - пояснила Элла Селицкая.-0-

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