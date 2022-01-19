МНС разъяснило, в каких случаях физлицам надо платить налог с доходов от продажи грибов и ягод

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам разъяснило, в каких случаях физлицам надо платить налог с доходов от продажи сельхозпродукции, грибов и ягод, сообщили БЕЛТА в МНС.

"В соответствии со вступившей в силу с 1 января 2022 года редакцией Налогового кодекса, как и ранее, не облагаются подоходным налогом доходы физических лиц, полученные ими от реализации продукции растениеводства и животноводства, выращенной ими на земельном участке на территории Беларуси, а также лекарственных растений, ягод, грибов, орехов и другой дикорастущей продукции", - отметили в МНС.

Исключение составляют только случаи, когда такие доходы указываются в качестве источников доходов при проведении в отношении физического лица налоговой проверки, при следующих условиях: они указаны физлицом в пояснениях об источниках доходов, представленных по требованию налогового органа, и направлены на приобретение имущества и иные расходы; размер таких доходов превысил 200 базовых величин в течение года (например, если в 2022 году превысил Br6 400).

При этом налогообложение таких доходов производится только с суммы, превысившей в течение года 200 БВ, и по ставке налога 10%.-0-