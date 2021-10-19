МНС: субъекты хозяйствования добровольно уплатили более Br10,5 млн подоходного налога за 2021 год

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19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По результатам камерального контроля за 9 месяцев текущего года субъектами хозяйствования добровольно уплачено свыше Br10,5 млн подоходного налога. Об этом журналистам сегодня рассказал заместитель министра по налогам и сборам Игорь Скринников. "В последние годы налоговые органы сконцентрированы на контроле за плательщиками, которые умышленно нарушают законодательство и используют схемы уклонения от уплаты налогов. Среди них сокрытие выручки, дробление бизнеса, необоснованный возврат из бюджета сумм налога на добавленную стоимость, использование индивидуальных предпринимателей для подмены трудовых отношений. В частности, внимание также уделяется выплате заработной платы в конвертах. Налоговые органы проводят разъяснительные и профилактические мероприятия, предоставляют возможность доплатить налоги добровольно. Так, по результатам анализа показателей деятельности предприятий за 9 месяцев текущего года в адрес почти 24 тыс. субъектов хозяйствования направлены сообщения и уведомления в рамках последующего этапа камерального контроля. Как следствие, сумма добровольно уплаченного подоходного налога превысила Br10,5 млн", - рассказал Игорь Скринников. В отношении тех субъектов хозяйствования, которые продолжают нарушать законодательство, применяются соответствующие меры ответственности. С учетом критериев оценки степени риска и на основании имеющейся информации, за 9 месяцев 2021 года налоговые органы провели порядка 720 проверок, в результате которых только подоходного налога предъявлено к уплате на сумму свыше Br5,5 млн.-0- Белорусские налоговики выявили более 1,8 тыс. живущих не по средствам граждан Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!