МНС: владельцам авто без ТО необходимо внести аванс по транспортному налогу до 15 декабря

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Физическим лицам - владельцам транспортных средств необходимо произвести авансовый платеж по транспортному налогу не позднее 15 декабря 2021 года. Об этом напомнили в Министерстве по налогам и сборам, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

"Плательщиками авансового платежа за 2021 год признаются физлица, за которыми по состоянию на 1 января 2021 года зарегистрированы транспортные средства, не получившие разрешения на допуск авто к участию в дорожном движении, за выдачу которого уплачена государственная пошлина. Уплата ими авансового платежа производится на основании извещения налогового органа, которое будет направлено в адрес физических лиц по почте либо в личный кабинет плательщика (при его наличии) не позднее 1 ноября 2021 года. Срок уплаты авансового платежа - не позднее 15 декабря 2021 года", - отметили в министерстве.

В то же время произвести уплату авансового платежа возможно и до получения соответствующего извещения через систему ЕРИП (в том числе посредством интернет-банкинга, мобильного банкинга, отделений банков и почтовой связи либо через электронный сервис "Личный кабинет плательщика"). "В случае уплаты физическим лицом авансового платежа до получения им извещения производить уплату авансового платежа повторно после получения такого извещения не требуется", - добавили в МНС.

Также в министерстве сообщили, что доплата транспортного налога за 2021 будет производиться физическими лицами не позднее 15 ноября 2022 года на основании извещения налогового органа, которое будет направлено плательщикам не позднее 1 сентября 2022 года.-0-