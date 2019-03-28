МНС вынесло на обсуждение проект указа о создании системы прослеживаемости товаров

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам с 27 марта по 5 апреля проводит публичное обсуждение проекта указа "О создании системы прослеживаемости товаров", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

Документ предусматривает создание в Беларуси системы прослеживаемости товаров. Нормами определено введение обязанности для субъектов хозяйствования (организаций и индивидуальных предпринимателей) по созданию товарно-транспортных и (или) товарных накладных только в виде электронных документов и (или) других электронных документов, созданных в случаях и порядке, установленном Советом Министров, при обороте отдельных групп товаров, перечни которых будут определяться Советом Министров.

Проектом указа устанавливается также порядок функционирования системы прослеживаемости товаров. В частности, определяется, что ее функционирование обеспечивается Министерством по налогам и сборам. При этом проектом документа на субъектов хозяйствования, EDI-провайдеров, Государственный таможенный комитет, реализующие организации возлагается ряд обязанностей по предоставлению в МНС сведений, необходимых для функционирования национальной системы прослеживаемости.

Проект указа Президента Республики Беларусь "О создании системы прослеживаемости товаров" размещен на сайте МНС. Замечания и предложения по проекту разработчики просят направлять в МНС до 5 апреля (включительно) на электронный адрес maykovskiy@nalog.gov.by с пометкой "Обсуждение проекта указа".-0-