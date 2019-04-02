Модернизация белорусских НПЗ оценивается в $2,5 млрд, закончить строительство нужно в ноябре

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модернизация белорусских НПЗ оценивается в $2,5 млрд, завершить строительство объектов нужно в ноябре текущего года, сообщили в "Белнефтехиме", комментируя вопросы, поступившие во время акции БЕЛТА "Ваш вопрос Президенту".

Один из поступивших вопросов касался сроков модернизации белорусских НПЗ до мирового уровня переработки нефти, а также убытков нефтеперерабатывающей отрасли.

Как пояснили в "Белнефтехиме", благодаря проводимой модернизации технологических мощностей белорусские НПЗ выпускают высококачественную продукцию, соответствующую требованиям стандарта Евро-5 (класс 5). Беларусь стала первой страной в СНГ, обеспечившей потребителей республики автомобильным бензином и дизельным топливом качества Евро-5 (с 2015 года). Белорусские НПЗ имеют высокий уровень технологической оснащенности. Индекс Нельсона, характеризующий данный показатель, у ОАО "Нафтан" составляет 9, у Мозырского НПЗ" - 8,96 при среднем значении индекса Нельсона у российских НПЗ - 5,1, у европейских НПЗ - 6,6, среднее мировое значение - 6,7. Белорусские заводы входят в топ-10, а по некоторым позициям и в топ-3 среди нефтеперерабатывающих предприятий стран СНГ.

Дальнейшая модернизация белорусских НПЗ направлена на расширение конфигурации заводов, повышение отбора светлых высоколиквидных нефтепродуктов и достижение перспективных показателей качества продукции. Это позволит увеличить глубину переработки нефти и повысить общую эффективность нефтепереработки в стране.

На белорусских НПЗ в активной стадии находится реализация двух крупных инвестпроектов: строительство комплекса замедленного коксования в ОАО "Нафтан" и комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на Мозырском НПЗ. Каждый из этих комплексов состоит из десятков крупных производственных установок и объектов общезаводского хозяйства. Суммарная стоимость объектов составляет около $2,5 млрд, большая часть этой суммы уже профинансирована.

"Стоит задача завершить строительно-монтажные работы в ноябре 2019 года и приступить к процессам пусконаладки. В настоящее время коллективы НПЗ, подрядные строительные организации напряженно работают над выполнением поставленной задачи", - отметили в "Белнефтехиме".

На финансовое состояние нефтеперерабатывающих заводов негативное влияние оказали рост мировых котировок на нефть, произошедший в 2018 году и продолжающийся в первые месяцы 2019 года, а также очередной этап налогового маневра в России, в результате чего произошло удорожание цены нефти, закупаемой белорусскими НПЗ в РФ, удельный вес которой в себестоимости нефтепродуктов составляет около 80%.

"В сложившихся условиях нефтеперерабатывающая отрасль будет эффективно работать при установлении экономически равновесных цен на сырье и нефтепродукты", - добавили в концерне. -0-