Модернизация предприятий "Беллесбумпрома" позволила создать 5 тыс. рабочих мест

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модернизация предприятий "Беллесбумпрома" позволила создать около 5 тыс. новых рабочих мест, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"Организации концерна, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса, работают устойчиво. В текущем периоде ими выполняются все плановые параметры социально-экономического развития. Все предприятия "Беллесбумпрома", реализовавшие инвестиционные проекты по модернизации и созданию новых производств, в полной мере рассчитываются по займам и кредитам перед республиканским бюджетом и банками. Достигнутые результаты производственной деятельности организаций позволяют планомерно увеличивать заработную плату работникам. Так, за январь-сентябрь среднемесячная реальная заработная плата по предприятиям концерна выросла более чем на 16% и составила Br1279", - рассказали в пресс-службе.

За годы модернизации на предприятиях концерна создано около 5 тыс. новых рабочих мест. Наибольшее число рабочих мест создано за счет строительства новых заводов. "Один из последних примеров - недавно введенный в эксплуатацию завод мелованных и немелованных видов картона на базе Добрушской бумажной фабрики "Герой труда". На новом производстве уже работают 509 человек и еще 40 рабочих мест в настоящее время на заводе вакантны. Требуются операторы, машинисты, технологи и ряд других специалистов с профильным образованием. Основная масса рабочих мест - высокотехнологичные, требующие специальной подготовки, знаний и опыта работы. И заработная плата на таких местах соответствующая. Так, например, у операторов машин, резчиков картона, операторов производства беленой химико-термомеханической массы зарплата выше Br1600, у ведущих технологов - Br2200-2300, у руководителей в цехах почти Br3000", - пояснили в концерне.

Большим преимуществом работы на новом заводе в Добруше является и то, что здесь всем нуждающимся работникам предоставляется служебное жилье. "В рамках реализации инвестпроекта было построено два комфортабельных общежития квартирного типа. Поэтому у специалистов из других регионов, заинтересованных приехать на работу на Добрушскую бумажную фабрику, вопросов с жильем не будет. Для тех работников, которые, например, проживают в Гомеле, организована бесплатная доставка автобусом. Приезжающим из других населенных пунктов фабрика оплачивает проезд", - подчеркнули в "Беллесбумпроме".

Так же организована работа с кадрами на построенном заводе сульфатной беленой целлюлозы в ОАО "Светлогорский ЦКК". У предприятия тоже имеется большое общежитие квартирного типа, в котором живут многие специалисты, приехавшие работать на завод. Всего здесь работают более 2 тыс. человек. Среднемесячная заработная плата составляет Br1780.

Как отметили в пресс-службе, предприятия концерна за восемь месяцев увеличили объем производства в сопоставимых ценах более чем на 11%, экспорт - на 45% до $609 млн.-0-