"Могилевхимволокно" запустило производство современного полиэфирного волокна

30 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. ОАО "Могилевхимволокно" ввело в строй производство по выпуску полиэфирного волокна способом прямого формования. В торжественной церемонии открытия принял участие заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Запуск нового производства - это первая очередь реализации крупного инвестиционного проекта "Комплекс по производству полиэфирной продукции". Новое оборудование мощностью 50 тыс. т в год позволит получить новые ассортименты синтетического волокна, которые востребованы на рынках дальнего и ближнего зарубежья.

Заместитель премьер-министра сказал: "Открытие нового производства - значительный вклад в развитие концерна "Белнефтехим" и само предприятие. Для "Могилевхимволокна" это большая маржинальность (рентабельность), меньшая дотационность и высокая конкурентоспособность. Ведь на пространстве Евразийского экономического союза продукции такого высокого качества, особенно волокна типа конжугейт, нет".

Игорь Ляшенко

По словам вице-премьера, сейчас ведется проработка совместно с китайскими партнерами технологии второй очереди развития предприятия. "Кстати, китайские специалисты также подтвердили, что такой современной технологии производства полиэфирной продукции пока не существует даже в Китае. Поэтому наше предложение, которое звучало для российской стороны, - не тратить дублирующие инвестиции в Иваново на создание аналогичного производства, - реализовано".

Как отметил генеральный директор ОАО "Могилевхимволокно" Петр Рудник, новое производство введено в эксплуатацию на 5 месяцев раньше нормативных сроков, что принесло предприятию экономию около $6-7 млн, а годовой доход от реализованной продукции, составит около $9-10 млн. "Сейчас наша главная задача - как можно быстрее выйти на проектные мощности, что предполагается сделать уже в первой половине 2019 года. А сегодня первые 120 т выпущенной продукции отгружены в Россию".

В настоящее время в активной стадии обсуждения находится реализация второй очереди инвестиционного проекта по развитию предприятия, который предусматривает строительство технологически увязанных между собой установки непрерывной поликонденсации ПЭТ, линий по производству полиэфирного волокна, установки дополиконденсации и производства технических нитей.

Реализация инвестпроекта позволит предприятию обновить оборудование и полностью перейти на современные технологии производства гранулята ПЭТ, полиэфирного волокна и полиэфирных технических нитей. Это значительно снизит затраты на производство, к тому же появится возможность значительно расширить ассортимент полиэфирных технических нитей.-0-

Фото Олега Фойницкого