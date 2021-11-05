Могилевское отделение БелТПП и ТПП Согдийской области Таджикистана подписали соглашение о сотрудничестве

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевское отделение БелТПП и Торгово-промышленная палата Согдийской области Таджикистана подписали соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан во время бизнес-встречи представителей деловых кругов Могилевской и Согдийской областей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Могилевского отделения БелТПП.

Встреча состоялась в рамках визита делегации Согдийской области в Беларусь во главе с председателем области Раджаббоем Ахмадзодой. С таджикской стороны участие приняли руководители семи ведущих компаний данного региона и генеральный директор ТПП Согдийской области Мухаммаджон Мухамеджонов. Белорусскую сторону представили могилевские предприятия легкой и деревоперерабатывающей промышленности, машиностроения, переработки молока и мяса, по производству кондитерских и хлебобулочных изделий. "Участники переговоров выразили заинтересованность наладить контакты в торговле готовой продукцией и сырьем, а также изучить варианты реализации совместных проектов", - отметили в палате.

Также подписать соглашение о намерениях договорились ОАО "Могилевский завод "Строммашина" и ЗАО "Норд Азия Металл" по реализации проекта по изготовлению и поставке технологического оборудования для производства асбестоцементных листов.-0-