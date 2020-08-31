"Моготекс" создал многоразовый защитный костюм для работы в условиях заражения инфекциями

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Моготекс" разработало многоразовый защитный костюм для работы в условиях заражения опасными инфекциями в соответствии с техническими условиями, предусмотренными для такого вида изделий в Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе концерна "Беллегпром".

Костюм создан из мембранной ткани PROTO 65", разработанной специалистами "Моготекса" в строгом соответствии с санитарными и гигиеническими требованиями, определенными Министерством здравоохранения.

Как отметили в пресс-службе, весной этого года предприятие уже поставило российским партнерам 50 тыс. м такой ткани для изготовления защитной одежды на территории РФ. В дальнейшем планируются отгрузки как в Россию, так и в Украину.

Параллельно велась работа по проведению испытаний PROTO 65" и оформлению необходимых документов, чтобы наладить производство защитных костюмов на базе ОАО "Моготекс".

"Костюм состоит из комбинезона и высоких бахил. Комбинезон имеет капюшон, молнию с защитным клапаном на липучках. Защитный клапан создает ребро жесткости, которое не позволяет молнии заламываться, что существенно повышает надежность комбинезона. Швы соединения деталей костюма герметизированы специальной лентой", - рассказали в концерне.

Применяемый материал - мембрана беспоровая (гидрофильная) - совмещает полную водонепроницаемость и выведение влаги, обеспечивает повышенную защиту от проникновения микроорганизмов в случае их попадания на защитную одежду. Дышащие свойства мембраны усиливаются при повышении температуры тела человека.

Костюм многоразовый и может быть использован в медицинских и ветеринарных учреждениях, коммунальных, муниципальных службах и прочих организациях при возникновении угрозы распространения инфекций, передающихся контактным и воздушно-капельным путем.

В настоящий момент компания готовит пакет документов для проведения государственной регистрации защитного нестирильного комплекта одежды как изделия медицинского назначения.

Как сообщалось ранее, ОАО "Моготекс" в период обострения эпидемиологической обстановки наладило производство бытовых повязок и медицинских масок из нетканых материалов. Всего в феврале-апреле с конвейера предприятия сошел 1 млн защитных изделий.

ОАО "Моготекс" - крупнейший производитель текстильной продукции в Беларуси, признанный лидер на рынке России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Предприятие перерабатывает такие виды сырья, как нити полиэфирные, вискозные, пряжи хлопковые, полиэфирно-хлопковые, полиэфирно-вискозные. Компания производит широкий ассортимент тканей плащевых, для специальной и форменной одежды, для специального снаряжения и кожгалантерейной промышленности, подкладочных, декоративных, мебельных, гардинных, трикотажных, технических полотен, специальную и форменную одежду, изделия домашнего текстиля. ОАО "Моготекс" удостоено почетного звания лауреата премии правительства Беларуси за достижения в области качества и премии СНГ.

В концерн "Беллегпром" входят 96 организаций, 76 из которых - промышленные. Промпредприятия делятся по отраслям: текстильная, швейная, трикотажная и кожевенно-обувная. Эти предприятия выпускают 60% общего объема товаров легкой промышленности Беларуси и 21% общего объема отечественных непродовольственных товаров.-0-