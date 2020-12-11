Молокозаводы и мясокомбинаты получат субсидии на уплату процентов по кредитам

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство выдаст молокозаводам и мясокомбинатам субсидии на уплату части процентов по кредитам. Соответствующее постановление Совета Министров от 9 декабря 2020 года №715 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Речь идет о кредитах на текущую деятельность восьми предприятиям - Верхнедвинскому маслосырзаводу, Витебскому мясокомбинату, Глубокскому молочно-консервному комбинату, ОАО "Молоко", Оршанскому мясоконсервному комбинату, Полоцкому молочному комбинату, Поставскому молочному заводу, Глубокскому мясокомбинату.

Субсидии выделяются из средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области сельского хозяйства.

По кредитам в белорусских рублях субсидии предусмотрены в размере 30% ставки рефинансирования Национального банка, по кредитам в иностранной валюте - в размере 30% ставки по кредиту, но не более 2,5% годовых с уплатой субсидий в белорусских рублях по официальному курсу Нацбанка.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 27 февраля 2020 года.-0-