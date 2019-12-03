Монголия заинтересована создать зону свободной торговли с ЕАЭС

3 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Монголия заинтересована создать зону свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам состоявшейся сегодня в Москве встречи председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна и премьер-министра Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха.

"Стороны обменялись мнениями о состоянии торгово-экономического сотрудничества между Монголией и государствами - членами ЕАЭС. Премьер-министр Монголии рассказал о динамике экономического развития страны, а также проинформировал о некоторых деталях переговоров с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, во время которых Ухнаагийн Хурэлсух высказал заинтересованность в подписании соглашения о свободной торговле между Монголией и государствами - членами ЕАЭС", - отметили в ЕЭК.

Тигран Саркисян рассказал о текущем состоянии переговоров о заключении соглашений о зоне свободной торговли. Он сообщил, что уже подписаны соответствующие соглашения с Вьетнамом, Сербией, Сингапуром, вступило в силу временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном. "Глава Коллегии ЕЭК также проинформировал премьер-министра Монголии о механизмах начала переговоров по этому вопросу", - рассказали в пресс-службе.

Между Монголией и ЕЭК в 2015 году был подписан меморандум о сотрудничестве. 4 декабря стороны подпишут план мероприятий по реализации меморандума на 2020-2021 годы. Документ охватывает широкий круг вопросов по отраслям сотрудничества, представляющим взаимный интерес, включая техническое, антимонопольное регулирование, торговлю, промышленность и агропромышленный комплекс, транспорт, энергетику, таможенное администрирование и другие.

Объем торговли между странами ЕАЭС и Монголией в январе - сентябре 2019 года увеличился на 12,9% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.-0-