Мораторий на увеличение арендной платы будет действовать до 1 апреля 2022 года

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы за пользование недвижимостью, которая находится в госсобственности, будет действовать до 1 апреля 2022 года. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу, комментируя указ №512 о продлении действия мер по поддержке экономики во время пандемии.

В период с 1 октября по 31 декабря 2020 года должна быть уплачена арендная плата, рассчитанная в соответствии с указом от 29 марта 2012 года №150 "О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом", с учетом моратория, но без уплаты ранее предоставленной рассрочки.

В случае погашения рассрочки, предоставленной до 31 декабря 2020 года, денежные средства не возвращаются, при этом оставшаяся неуплаченная сумма рассрочки может быть уплачена арендатором в течение первого полугодия 2021 года.

За пользование предоставленными отсрочкой и рассрочкой проценты не начисляются.

С 1 января 2021 года предусмотрена новая отсрочка на срок 6 месяцев (до 30 июня 2021-го) с последующей рассрочкой ее оплаты с 1 июля по 31 декабря 2021-го.-0-