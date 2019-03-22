Мозырский НПЗ экспортировал бензин с октановым числом 100 в Казахстан и Украину

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мозырский НПЗ экспортировал бензин АИ-100-К5-Евро в Казахстан и Украину, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

"Первая партия бензина АИ-100, полученного в начале года на Мозырском НПЗ, реализована потребителям Казахстана и Украины", - сказали на предприятии.

При использовании этого топлива, соответствующего европейским стандартам, повышается КПД двигателя, что приводит к улучшению скоростных характеристик автомобиля. Сниженное содержание серы, бензола и ароматических углеводородов уменьшает коррозию на деталях автомобиля. Сбалансированный фракционный состав топлива обеспечивает надежную и экономичную работу двигателя, снижает количество вредных (канцерогенных) выбросов в атмосферу, что делает автомобиль более безопасным для окружающей среды и человека.

АИ-100-К5-Евро разрабатывался для применения в двигателях автомобилей любого типа, производителями которых в инструкции по эксплуатации указано октановое число не менее 95.

Кроме того, Мозырский НПЗ открывает сезон продаж битума - после зимнего перерыва запущена установка по его производству. "Этот продукт на протяжении последних трех лет бьет все рекорды по отгрузке. За сезон - с конца марта по ноябрь - потребителям отгружается порядка 500 тыс. т битума. Процесс отгрузки идет в круглосуточном режиме с использованием железнодорожных и автомобильных цистерн, - добавили на предприятии. - Нефтяные битумы, производимые на Мозырском НПЗ, отличаются традиционно высоким качеством, поэтому пользуются стабильным спросом на внутреннем рынке Беларуси и за рубежом".-0-