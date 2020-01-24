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24 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мозырский НПЗ не планирует остановку производства, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.
"Завод обеспечен необходимым количеством сырья и сырьевых компонентов. Мы работаем в оптимальном технологическом режиме. Выпускается полный ассортимент продукции, соответствующей международным стандартам качества", - уточнили на предприятии, комментируя возникшие предположения на фоне широкого обсуждения темы поставок нефти.
Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Основные виды деятельности - переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов. Продукция Мозырского НПЗ экспортируется в более чем 20 стран.-0-