Мозырский НПЗ открывает битумный сезон раньше

28 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Мозырский НПЗ" запустит установку по производству битума после зимнего перерыва с начала марта. Начать сезон раньше позволяют погодные условия, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

На протяжении последних лет завод ежегодно наращивает объемы выпуска битума, устанавливая новые рекордные планки. Так, в 2019 году потребителям было отгружено более 518 тыс. т этого нефтепродукта (к примеру, в 2016-м рекордом считался объем в 417 тыс. т). Высокий результат достигнут, несмотря на то, что из-за затянувшейся зимы в прошлом сезоне поставки начались в конце марта. "Отгружали битум в круглосуточном режиме, в железнодорожные и автомобильные цистерны. Эту тактику планируем сохранить и в новом сезоне. В настоящее время формируется портфель заказов", - сказали на заводе.

Нефтяные битумы производства Мозырского НПЗ пользуются стабильным спросом на внутреннем и внешнем рынках. В числе основных потребителей за рубежом - Россия, Украина, Молдова, Румыния. В прошлом году на экспортную карту добавились страны Балтии. Высокое качество продукции позволяет расширять географию поставок.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Основные виды деятельности завода - переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов.-0-