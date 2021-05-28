28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мозырский НПЗ с 1 июня приступает к капитальному ремонту, сообщили БЕЛТА на заводе.

"С 1 июня Мозырский НПЗ вступает в капитальный ремонт, о чем потребители продукции предприятия заблаговременно предупреждены", - говорится в сообщении.

На предприятии отметили, что достаточный уровень технической оснащенности, оптимизация производственных процессов, наличие мощного резервуарного парка, позволяющего накапливать готовые нефтепродукты, оптимизация работ по капитальному ремонту (отдельные установки заблаговременно выводились из технологического процесса для проведения необходимых операций) позволят обеспечить потребителей на внутреннем рынке и экспортных направлениях пропорционально снижению объемов загрузки.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод основан в 1971 году. Основные виды деятельности завода - переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов.-0-