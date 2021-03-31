Мозырский НПЗ увеличил переработку нефти в январе-феврале

31 марта, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Мозырский НПЗ переработал 1 млн 563 тыс. т нефти в январе - феврале. Темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 162,5%, сообщили журналистам на предприятии, передает корреспондент БЕЛТА.

По предварительной оценке, в марте должны переработать 815 тыс. т нефти.

Как уточнили на предприятии, по итогам 2020 года производственная программа успешно выполнена. "Переработано более 8,99 млн т углеводородного сырья. Глубина переработки нефти достигла 84,4%, выход светлых нефтепродуктов - 65,2%. Увеличилось производство высокооктановых бензинов. Так, по бензину АИ-95 темп роста составил 118% к уровню 2019 года, выпуск АИ-100 увеличился в 2,9 раза (291%)", - рассказали на заводе.

Производственным драйвером 2020 года на Мозырском НПЗ называют битум. По данным предприятия, произведено и реализовано 605 тыс. т этого нефтепродукта, или 116% к уровню 2019-го.

Сегодня во время рабочей поездки с реализацией инвестпроекта по строительству комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-Oil) ознакомились премьер-министр Роман Головченко и государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Они вместе с председателем Гомельского облисполкома Геннадием Соловьем и генеральным директором ОАО "Мозырский НПЗ" Виталием Павловым посетили строительную площадку, побывали на объектах H-Oil. Показатели финансово-хозяйственной деятельности и модернизацию на Мозырском НПЗ рассматривают на совещании.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Основные виды деятельности - переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов. Товарная продукция Мозырского НПЗ экспортируется в более чем 20 стран.-0-