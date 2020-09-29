МТЗ и Иркутская область заключили соглашение о сотрудничестве

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "МТЗ" и Иркутская область (Россия) заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор Минского тракторного завода Виталий Вовк, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Подписание соглашения состоялось во время посещения завода иркутской делегацией. По традиции гости сначала посетили выставку техники и музей, после чего прошли переговоры.

"Завод работает семь дней в неделю. Мы производим широкую линейку техники - от мотоблока мощностью 9 лошадиных сил до 450-сильного трактора. Около 50% продукции поставляем в Россию, где у Минского тракторного завода работают торговые дома. В Иркутской области действуют два дилерских центра", - отметил Виталий Вовк.

Во время экскурсии. Фото МТЗ

Парк техники МТЗ в Иркутской области превышает 8 тыс. единиц. Машины активно используются в сельском и лесном хозяйствах. "Думаю, вскоре сможем нарастить парк до 10 тыс. единиц. И мы должны иметь возможность оперативно реагировать на возникающие вопросы", - сказал Игорь Кобзев. В этой связи он предложил создать на территории Иркутской области несколько станций технического обслуживания, чтобы можно было ремонтировать белорусскую технику, в том числе капитально.

"Условия хозяйствования у нас конкурентоспособные, есть территории опережающего социально-экономического развития с льготами", - констатировал губернатор. - Кроме того, имеем избыток рабочей силы, что также в плюс новому начинанию. Если селяне скажут, что готовы работать с вашей продукцией, у нас возражений не будет. Единственное условие - регистрация на территории области юридического лица.

В свою очередь Виталий Вовк отметил, что МТЗ уже рассматривает возможность организовать в одном из российских регионов ремонтный завод. "Сегодня мы почти забыли, что такое капитальный ремонт. Ездим, ездим, потом выбрасываем на металлолом. А ведь на самом деле есть хозяйства не очень крепкие, и они бы купили капитально отремонтированную технику на 25-30% дешевле", - подчеркнул гендиректор.

Во время экскурсии. Фото МТЗ

По его словам, сейчас на Оршанском инструментальном заводе реализуется пилотный проект. Там планируется выполнять глубокий сервис и ремонт техники, а также в счет ремфонда обменивать бывшие в эксплуатации машины на новую технику. Игорь Кобзев подчеркнул, что на территории Иркутской области хотелось бы предусмотреть не только капремонт, но и возможность модернизации техники.

Губернатор пригласил Виталия Вовка посетить Иркутскую область, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество, в том числе кооперационное.

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В состав холдинга кроме МТЗ входят девять предприятий, создано 26 сборочных производств за рубежом. На производстве работают более 17 тыс. человек, продукция представлена на рынках более чем 60 государств.-0-