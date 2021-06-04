МТЗ подписал соглашение о поставках и сборке тракторов в Индии

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4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод и компания Erisha Agritech Private Limited (Индия) подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал белорусского предприятия.
Документом определено, что индийский партнер до конца 2021 года закупит не менее 200 тракторов BELARUS. Кроме того, стороны намерены организовать в Индии локализацию и сборку тракторов под совместным брендом DARSH BELARUS.
По результатам работы в 2021 году планируется рассмотреть перспективы поставок тракторов в третьи страны - Шри-Ланку, Бангладеш, Непал.
Соглашение подписано на полях 31-ой международной специализированной выставки "Белагро".-0-