МТЗ презентовал на "Белагро" обновленный легендарный трактор BELARUS-82

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МТЗ презентовал обновленный легендарный трактор BELARUS-82.3 на XXX Международной специализированной выставке "Белагро-2020", передает корреспондент БЕЛТА.

Этот трактор выпускается несколько десятилетий. "Мы провели глубокую модернизацию, и получился совершенно новый трактор. Установили глушитель, который обеспечил меньший шум и вибрацию в кабине. У этой модели новая стильная облицовка с современной светотехникой. В частности, установлены светодиодные рабочие фары и фонари, электроуправляемые регулируемые зеркала заднего вида. Что касается технических особенностей, большие изменения проведены по трансмиссии. Привод переднего ведущего моста осуществляется не через механическую передачу, а гидроуправляемой муфтой. Передний мост здесь повышенной нагрузки, с большими шинами, которые обеспечивают выполнение более тяжелых работ", - рассказал ведущий инженер по рекламе управления протокола и рекламы маркетинг-центра ОАО "МТЗ" Василий Гнедчик.

Кабина трактора отвечает новым требованиям безопасности и экологии и соответствует стандартам. "Кроме того, она более привлекательна благодаря модернизации установки передних стоек. Улучшена герметизация кабины, управляемость коробки передач: теперь их удобнее переключать", - отметил ведущий инженер. Установлен двигатель более высокого экологического класса Stage II.

Также участники "Белагро" могут оценить новые возможности модернизированного BELARUS-1222.4. Это универсальный в своем классе вариант с широким использованием в различных работах в сельском хозяйстве, дорожных и аварийно-спасательных мероприятиях, на строительных площадках.

На выставке презентован также самый мощный трактор в линейке продукции Минского тракторного завода BELARUS-4522 в новом дизайне.-0-