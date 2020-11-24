МТЗ примет конференцию литейщиков и металлургов

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Минском тракторном заводе 26 ноября пройдет одна из секций 28-й Международной научно-технической конференции "Литейное производство и металлургия - 2020. Беларусь", сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Литейное производство на Минском тракторном заводе - самое крупное в Беларуси и служит основой для производства широкой линейки тракторной техники. Наша литейка оснащена и продолжает оснащаться современным высокотехнологичным оборудованием, позволяющим снизить материало- и трудоемкость, топливно-энергетические ресурсы и при этом обеспечить выпуск качественной продукции, которая удовлетворяет требованиям отечественных и зарубежных потребителей", - сказал заместитель технического директора по подготовке металлургического производства - главный металлург ОАО "МТЗ" Владимир Гацуро.

Он отметил, что в 2019 году разработана "Стратегия развития холдинга "МТЗ-Холдинг" до 2030 года", которой предусмотрена глобальная модернизация всех существующих технологических переделов заготовительного производства со строительством и организацией новых высокотехнологичных ресурсосберегающих современных производств. Подробнее о реализации запланированных инвестиционных проектов Владимир Гацуро расскажет в докладе, с которым выступит на конференции.

Во время конференции будут подведены итоги конкурса лауреатов премии Ассоциации литейщиков и металлургов в двух номинациях - "Лучший инновационный проект, внедренный на литейном и металлургическом производствах, направленный на повышение качества продукции, энерго- и ресурсосбережение" и "Лучшая научно-производственная работа молодого ученого (инженера)" (премия Д.М. Кукуя).

28-я Международная научно-техническая конференция "Литейное производство и металлургия - 2020. Беларусь" пройдет с 25 по 27 ноября по инициативе Ассоциации литейщиков и металлургов Беларуси. Мероприятие приурочено к 100-летию Белорусского национального технического университета.-0-