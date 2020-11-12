МТЗ увеличил экспорт техники в Украину на 10,8%

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод в январе - октябре 2020 года увеличил экспорт продукции в Украину на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТЗ.

"Украина - третий партнер МТЗ по объему экспорта тракторов после России и Казахстана. На украинском рынке ОАО "МТЗ" работает через разветвленную дилерскую сеть, субъекты которой имеют множество филиалов во всех регионах страны", - рассказал заместитель маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках стран СНГ - начальник управления продвижения и реализации продукции в СНГ Михаил Вардугин.

Если говорить о двух других ключевых партнерах, то товаропроводящая сеть МТЗ на рынках России и Казахстана построена по принципу реализации тракторов ведущими мировыми производителями.

Собственные субъекты товаропроводящей сети ОАО "МТЗ" работают с производителем техники путем заключения рамочных годовых контрактов. По ним субъекты товаропроводящей сети приобретают тракторную технику и необходимые запасные части для дальнейшего продвижения продукции через разветвленную дилерскую сеть.

"Рынок тракторов стран ближнего зарубежья является стратегически важным для Минского тракторного завода. Россия, Казахстан и Украина традиционно относится к странам с развитым аграрным сектором, значение которого в течение последних нескольких лет постоянно возрастает", - отметил Михаил Вардугин.

До конца года Минский тракторный завод планирует поставить в Россию не менее 2,4 тыс. единиц техники, в Казахстан - более 1 тыс., в Украину - 350.

Наибольшей популярностью у потребителей пользуются модели серий 800/900/1000/1200 и 1500. Модельный ряд предлагаемых покупателям тракторов включает как упрощенные модификации, так и модели многофункционального назначения. "Мы применяем гибкую маркетинговую политику и дифференцированный подход к покупателям. Успеху техники МТЗ также способствует универсальность тракторов BELARUS, которая позволяет эффективно использовать ее круглый год в различных климатических зонах", - подчеркнул Михаил Вардугин.-0-