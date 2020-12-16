МТЗ в декабре поставит в Витебскую область рекордную партию тракторов

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод в декабре поставит в Витебскую область более 350 тракторов, общая сумма контрактов - около Br43 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "МТЗ".

"Несмотря на то, что Минский тракторный завод более 90% продукции продает за рубеж, потребности внутреннего рынка в сельскохозяйственной технике мы закрываем полностью. Поставка более трех с половиной сотен тракторов в Витебскую область за один месяц - рекордный объем и один из ярких примеров сотрудничества с регионами. Готовы тесно поработать и с другими областями. В ближайшее время ожидается поставка на Могилевщину 35 тракторов на сумму более Br10 млн", - отметил генеральный директор ОАО "МТЗ" Виталий Вовк.

Тракторы МТЗ отправятся 38 организациям Витебской области, в том числе на Глубокский молочноконсервный комбинат, Верхнедвинский МСЗ, Поставский молочный завод, Полоцкий молочный комбинат, Витебский мясокомбинат, Оршанский мясоконсервный комбинат, в ОАО "Молоко".

Как рассказал Виталий Вовк, в январе - ноябре 2020 года МТЗ реализовал в Беларуси более 1,5 тыс. тракторов. Больше всего - в Минск и Минскую область.-0-