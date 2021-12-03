МТЗ в январе-ноябре нарастил экспорт на 28,4%

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт ОАО "МТЗ" в январе-ноябре увеличился на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Всего за рубеж было продано 33 074 единицы техники. Наиболее существенный темп роста показали страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока - 247,4%. Львиная доля поставок пришлась на Пакистан. Объем экспорта в страны СНГ увеличился на 53,1%, в том числе в Россию - почти на 10%. Выросли продажи и на европейском рынке - на 10,2%", - рассказали в пресс-службе.

В январе-ноябре Минский тракторный завод произвел более 30 тыс. единиц техники. Таким образом, предприятие вплотную приблизилось к объему производства в 35 тыс. машин в год.-0-