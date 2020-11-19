МТЗ втрое увеличил экспорт в Африку

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод втрое увеличил экспорт в Африку, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Темп роста реализованной продукции в январе - октябре 2020 года составил 348,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поступление денежных средств увеличилось более чем в два раза. В нынешнем году открыты два новых рынка - Зимбабве и Бурунди", - рассказал заместитель маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках дальнего зарубежья - начальник управления продвижения и реализации продукции в страны дальнего зарубежья Алексей Трич.

Согласно подписанной в феврале этого года дорожной карте сотрудничества с Министерством военной промышленности Египта, планируется организовать сборочное производство тракторов и двигателей на базе завода компании Helwan Diesel Engines Co. с выходом на локализацию до 40% в ближайшие три года. Египетским партнерам передан типовой проект организации сборочного производства на 500 единиц техники, а также перечень необходимого оборудования и оснастки.

"Дополнительно МТЗ подготовит и передаст типовой проект сборочного производства, рассчитанный на выпуск 10 тыс. машин в год, для моделей BELARUS-90/92/820. Сейчас согласовываем условия лицензионных договоров и прорабатываем поставку тракторокомплектов без двигателей с одновременной закупкой двигателей на Минском моторном заводе", - пояснил заместитель маркетинг-директора.

В текущем году значительно увеличены поставки тракторов BELARUS в Судан - до 510 единиц (в 2019 году - 153 единицы). На суданском рынке МТЗ сотрудничает по эксклюзивному агентскому соглашению с компанией MIG Agricultural Co. Ltd. "Наши партнеры выполняют свои обязательства по объемам закупок и обеспечению своевременной оплаты", - отметил Алексей Трич.

МТЗ начал сотрудничать с компанией MIG в 2003 году. "За это время партнеру было отгружено 2,52 тыс. тракторов BELARUS. Компания имеет сертификаты SSMO, необходимые для импорта техники в Судан, на пять основных моделей тракторов. 80% тракторов BELARUS компания MIG Agricultural Co. Ltd. реализовывает по программе льготного кредитования местных фермеров через различные банки, в том числе через Сельскохозяйственный банк Судана", - рассказали в пресс-службе МТЗ.

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В состав холдинга кроме МТЗ входят девять предприятий, создано 26 сборочных производств за рубежом. На производстве работают более 17 тыс. человек, продукция представлена на рынках более чем 60 государств.-0-