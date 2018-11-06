МВФ отмечает стабильность белорусской экономики

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный валютный фонд отмечает стабильность белорусской экономики. Эту тенденцию обозначил глава миссии МВФ в Беларуси Жак Миньян сегодня на "Кастрычніцкім эканамічным форуме" (KEF-2018), передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы миссии МВФ, ряд развивающихся стран демонстрировали в последние месяцы достаточно серьезные проблемы. Беларусь на их фоне выглядит довольно хорошо. В частности, стране удалось снизить уровень инфляции до 5%. В МВФ улучшение состояния белорусской экономики связывают в том числе с серьезным ужесточением фискальной политики. Также важен был переход на монетарную политику, она стала более предсказуемой, отметил Жак Миньян.

В МВФ считают, что Беларуси нужно и в дальнейшем сохранять надлежащие жесткие принципы монетарной и фискальной политики. "Еще одним моментом является производительность. Поэтому необходимо дальнейшее стимулирование активности частного сектора и ускорение реформирования госпредприятий для повышения производительности", - сказал глава миссии. Кроме того, Беларуси следует активнее стимулировать диверсификацию торговли.

Вместе с тем Жак Миньян отметил определенные риски для белорусской экономики. В их числе он назвал "сильно концентрированный экспорт" Беларуси, значительная часть которого приходится на Российскую Федерацию, зависимость страны от субсидируемого импорта энергоносителей из России.-0-