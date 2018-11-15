МВФ прогнозирует рост белорусской экономики в 2018 году на 3,5-3,7%

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный валютный фонд прогнозирует рост белорусской экономики в 2018 году на 3,5-3,7%, сообщил сегодня журналистам глава миссии МВФ в Беларуси Жак Миньян, передает корреспондент БЕЛТА.

"Экономика Беларуси находится в процессе устойчивого восстановления, которое является циклическим, а не структурным. На нынешний год мы прогнозируем экономический рост в размере 3,5-3,7%. Такая оценка поддерживается целым рядом факторов: цены на нефть выше, чем предполагалось ранее, цены на ряд экспортных товаров выше, внешний спрос был достаточно хорошим, средняя зарплата росла быстрыми темпами", - сказал Жак Миньян. В 2019 году МВФ прогнозирует рост ВВП Беларуси на 2,5%.

Глава миссии МВФ также отметил макроэкономические факторы уязвимости белорусской экономики, в числе которых зависимость страны от субсидируемого импорта энергоносителей из России, высокий уровень долларизации. Международный валютный фонд рекомендует Беларуси использовать восстановление экономики для продолжения работы по снижению факторов уязвимости и повышению потенциального роста.

В Беларуси завершилась очередная миссия МВФ по Статье IV.-0-