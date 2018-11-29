МВФ рекомендует Беларуси усиливать активность частного сектора

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный валютный фонд рекомендует Беларуси не только поддерживать, но и расширять работу, проводимую правительством по усилению активности частного сектора. Такая позиция МВФ содержится в заявлении по завершении миссии сотрудников фонда в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что представленный преимущественно частными компаниями сектор информационных технологий является примером успеха для Беларуси. "Помимо сектора информационных технологий, обнадеживают проводимые и планируемые реформы по улучшению деловой среды, - отмечают эксперты. - К важным приоритетам относятся укрепление прав собственности, рационализация избыточных мер регулирования и сокращение излишних проверок". Общей целью этих реформ должно стать создание равных условий для частных и государственных предприятий во всех отраслях.

В целом эксперты миссии отмечают, что в Беларуси по-прежнему наблюдается устойчивое восстановление экономического роста после спада в 2014-2016 годах. "Высокий внешний спрос, повышение международных цен на некоторые из основных экспортных товаров Беларуси и быстрый рост заработной платы темпами, опережающими темпы роста производительности, продолжают поддерживать экономический подъем", - говорится в заявлении. При этом темпе рост экономики в текущем году, по прогнозу экспертов, ускорится и приблизится к 3,7% по сравнению с 2,4% в 2017 году. Также экспертов обнадеживает уровень инфляции в стране, который остается на уровне исторического минимума и соответствует целевому показателю Национального банка. Отмечается также относительная стабильность обменного курса.

"Однако среднесрочные перспективы остаются сдержанными в отсутствии более решительных реформ", - отмечают при этом эксперты миссии.

Что касается денежно-кредитной политики страны, то эксперты фонда считают, что Беларуси необходимо сохранить операционную независимость центрального банка при направленности денежно-кредитной политики на поддержание низкой и стабильной инфляции. Кроме того, следует продолжать усилия по устранению сохраняющихся дисбалансов в финансовом секторе и снижению долларизации. "Признавая, что долговременное сокращение долларизации является многолетним процессом, официальным органам следует продолжать работу по восстановлению доверия к рублю, продолжая проведение осмотрительной макроэкономической политики", - говорится в заявлении.

В документе эксперты МВФ также озвучивают определенные риски ввиду внешней ситуации, связанной с неопределенностью исхода двусторонних переговоров по вопросу о потерях, связанных с налоговым маневром Российской Федерации.

Группа персонала МВФ во главе с Жаком Миньяном находилась с визитом в Беларуси с 5 по 15 ноября для проведения консультаций 2018 года в соответствии со Статьей IV.-0-