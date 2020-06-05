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05 июня 2020, 14:17

Мы отвергаем дискриминацию в атомной энергетике и готовы тесно сотрудничать с Беларусью - Орбан

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает негативным фактом наличие дискриминации со стороны одних стран в отношении других по вопросам развития атомной энергетики. Об этом он заявил журналистам по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы отвергаем негативную дискриминацию (по вопросам развития атомной энергетики. - Прим. БЕЛТА)", - сказал руководитель правительства. Он уточнил, что Беларусь и Венгрия договорились о тесном техническом сотрудничестве в области атомной энергетики. "Мы наблюдаем за проектом строительства АЭС в Островце, так как наша АЭС строится по аналогичному примеру. Думаю, что мы сможем поделиться друг с другом опытом и знаниями", - отметил он.

В настоящее время в Венгрии совместно с российской стороной реализуется проект, аналогичный белорусскому. Речь идет о возведении двух новых энергоблоков АЭС "Пакш".-0-

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атомная энергетика Венгрия
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