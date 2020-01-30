МЗКТ намерен завоевывать новые рынки сбыта - гендиректор

30 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. МЗКТ намерен продолжать диверсифицировать рынки сбыта продукции. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Алексей Римашевский, который сегодня согласован на должность генерального директора Минского завода колесных тягачей.

Глава государства во время кадровых назначений обратил внимание на возрастающую конкурентную борьбу в мире и пожелал новому руководителю в этих непростых условиях сохранить потенциал предприятия и находить новые рынки.

Алексей Римашевский отметил, что в последнее время уменьшилась доля российских заказов. "Мы вынуждены диверсифицировать рынки экспорта, искать новые. Предстоит делать новые образцы техники и продвигать их на новые рынки сбыта. Получается это не так быстро, как хотелось бы, но направление есть, и мы стремимся к выполнению поставленных задач", - подчеркнул новый гендиректор МЗКТ.

Он рассказал, что традиционно поставки техники осуществляются в Турцию, страны Ближнего Востока и постсоветского пространства. По новым направлениям экспорта техники есть конкретные наработки.-0-