На БелАЭС были созданы все необходимые условия для работы экспертов ENSREG - Минэнерго

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Белорусской АЭС были созданы все необходимые условия для работы экспертов Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики Беларуси.

"Что касается организации визита европейских экспертов на площадку БелАЭС 16-18 декабря, то на станции все было готово. Детально проработана программа, которая предусматривала посещение объектов БелАЭС, а также проведение необходимых консультаций с руководством и специалистами станции с участием Госатомнадзора. Подготовлены соответствующие материалы. Решены организационные вопросы с тем, чтобы создать комфортные условия для работы экспертной группы", - отметили в Минэнерго.

В министерстве подчеркнули, что несмотря на отмену визита, белорусская сторона нацелена на дальнейшее взаимодействие с экспертами ENSREG и рассчитывает на конструктивное сотрудничество.

Как сообщалось, 16-18 декабря планировался визит экспертов Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) на площадку строительства Белорусской АЭС во время партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов, проведенных в 2018 году. Сегодня Госатомнадзор проинформировал, что этот визит не состоится.

Беларусь провела стресс-тесты БелАЭС по процедуре Европейского союза на добровольной основе. При их выполнении оценивалось наличие "запасов безопасности" над требованиями, установленными национальным законодательством. Критерии стресс-тестов включали проверку надежности атомной станции на случай стихийных бедствий, в частности землетрясений и наводнений, а также различных техногенных аварий. Кроме того, критерии включали широкий круг рисков, вызванных человеческим фактором.

По результатам стресс-тестов национальный регулятор (Госатомнадзор) подготовил национальный план действий, который обобщил как рекомендации по результатам национальной экспертизы, так и рекомендации экспертов европейской партнерской проверки. Документ содержит 23 мероприятия со сроками их реализации с 2019 по 2025 год. Часть рекомендаций уже выполнена, в том числе касающиеся дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области.-0-