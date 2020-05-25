На БелАЭС завершили приемку ядерного топлива для первого блока

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Белорусской АЭС завершили приемку ядерного топлива для начальной загрузки в реактор первого энергоблока, сообщили БЕЛТА в управлении коммуникаций инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом", который является генподрядчиком и генпроектировщиком АЭС.

Входной контроль топлива проводили специалисты БелАЭС в присутствии представителей генерального подрядчика. Каждый этап контролировался сотрудниками Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзора).

Во время приемки специалисты проверяли сопроводительную документацию, внешнее состояние контейнеров, целостность пломб. По итогам подписан акт, подтверждающий качество поставленного топлива.

По оценке заместителя министра энергетики Беларуси Михаила Михадюка, специалисты Белорусской АЭС ответственно выполнили операцию по транспортировке топлива в хранилище и на высоком профессиональном уровне провели его входной контроль.

До начала загрузки в реактор первого энергоблока все тепловыделяющие сборки будут находиться в хранилище свежего ядерного топлива.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". Ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго - в 2021-м. Министерство энергетики Беларуси 6 мая сообщило о доставке ядерного топлива для загрузки на первом энергоблоке.-0-